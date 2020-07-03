Нижний сегодня: главные события дня Общество

Очаги АЧС ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах

Напомним, что вирус был выявлен в начале июля. В Княгинине вспышка АЧС была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где содержалось 9 свиней, в селе Саконы – в частном подворье, где было 13 свиней.

Поврежденные емкости с жидкими нефтешламами обнаружены около озера на Бору

Несанкционированная свалка промышленных отходов выявлена в районе озера Круглое в ходе осмотра территории бывшей турбазы. Нефтешламы вытекали из емкостей на землю.

По данному факту Росприроднадзор начал административное расследование. Определяется класс опасности отходов и рассчитывается размер вреда, причиненного окружающей среде. Устанавливается собственник земельного участка.

Правительство Нижегородской области направило в адрес администрации Бора письмо о проведении в кратчайшие сроки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за обнаруженной около озера свалки отходов нефтепродуктов.

Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту

Пожар начался во время движения транспортного средства. В результате огонь повредил его на площади 7 кв.м. Около 11:00 пожар потушили.

Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал. В салоне находились водитель и его напарник.

Как стало известно позднее, автобус следовал в Нижний Новгород после доставки группы туристов на Бор.

Обвиняемые в гибели ребенка на пожаре в загородной турбазе под Городцом, не признают свою вину

Обвиняемыми по делу выступают руководитель турфирмы и директор турбазы.

Напомним, что пожар произошел в 04:25 2 ноября 2018 года на частной базе отдыха ForRestHouse в Городецком районе. Горел один из коттеджей. Огонь удалось потушить к 08:40.

Из горящего здания пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе 13 детей из Нижнего Новгорода, Выксы и Москвы. Все эвакуированные не пострадали, однако одного 10-летнего мальчика не могли найти. Его к утру его судьба так и была не известна.

Тело ребенка обнаружили во второй половине дня после разбора завалов в сгоревшем коттедже.

Институт Урбанистики Нижнего Новгорода ликвидируют

Об этом сообщила его руководитель Зоя Рюрикова.

Она рассказала, что с 1 августа больше не будет работать в Институте, т.к. организацию ликвидируют.

"Поскольку, создавали Институт мы с вами вместе, то и подумать, что делать с накопленным опытом, предлагаю вместе", - обратилась она к своим коллегам и единомышленникам.