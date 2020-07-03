Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня – 17 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 21 200 человек, в том числе 216 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 221 новый случай.

Нижний Новгород вновь бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом

По данным на 17 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 21 200 человек, из которых почти половина, или 10 228 человек проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 104 случая заболевания, днем ранее в городе зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19.

Курсирование "наземного метро" в Нижнем Новгороде начнется 1 августа

Городские электрички ("наземное метро") от станции Починки до станции Варя начнут ходить с 1 августа 2020 года. Будет запущено 33 пары электричек.

Оштрафованы владельцы собак, покусавших ребенка на Бору

Такое решение принял суд, который установил, что происшествие произошло, когда десятилетний мальчик возвращался домой после занятий и проходил мимо дома соседа. В это время принадлежащие соседу собаки набросились на ребенка и покусали за ноги. Мальчику потребовалось лечение.



Открытие трубоэлектросварочного цеха за 20 млрд рублей состоялось на ВМЗ

Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. В нем будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм.

Жара в июле в Нижегородской области побила 10-летний рекорд

Например 8 июля был перекрыт абсолютный максимум дня. Тогда температура воздуха поднялась до +35,3°…+36°, что на два-три градуса выше рекорда этого дня знойного лета 2010 года.

Тринадцать воркаут-площадок откроются в Нижегородской области

На строительство спортивных объектов будет выделено более 25 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Планируется, что их строительство завершится к концу лета этого года.

Строительство транспортной развязки на Циолковского начнется 1 августа

Определен подрядчик для строительства многоуровневой транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, ее строительство начнется 1 августа. Стоимость работ оценивается в 4,6 млрд рублей.