Нижний Новгород вновь бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом Общество

Нижний Новгород вновь бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самым высоким по сравнению с другими территориями региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по данным на 17 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 21 200 человек, из которых почти половина, или 10 228 человек проживают в Нижнем Новгороде.

За прошедшие сутки в городе подтвердилось 104 случая заболевания COVID-19. Днем ранее в городе зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19.

Если говорить про районы Нижнего Новгорода, то абсолютным лидером по заболевшим тут является Автозаводский - самый крупный и густонаселенный. Сегодня тут зарегистрировано 2 381 инфицированный коронавирусом, что на 26 человек больше, чем днем ранее.

Далее следуют Ленинский (1 676 заболевших, рост за сутки на 4 человека), Канавинский (1 563, на 13 больше), Сормовский (1 094, за сутки 10 заболевших), Советский (1066, на 14 заболевших больше), Московский (1 038, рост на 28 человек) районы. Это те районы, где число заболевших превышает тысячу человек.

С показателями в меньше тысячи зараженных являются Нижегородский (860, еще один заболевший) и Приокский (542, на шесть заболевших больше) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 763, рост за сутки на 41 случай), Павловский район (1 171 человек, шесть новых заболевших), Борский (823 заболевших, 8 новых случаев), Кстовский (589, один новый случай), Богородский (588, ни одного заболевшего), Семеновский (491, шесть новых случаев), Кулебакский (443 человека, один заболевший) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 28 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".