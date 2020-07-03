Нижний сегодня: главные события дня Общество

Движение по мосту через Кудьму будет ограничено в Кстовском районе

С 22 июля введены временные ограничения движения по мосту через реку Кудьма на 447 км трассы М-7 "Волга". На искусственном сооружении пройдут внеплановые гарантийные работы. Несколько дней (22, 24, 25 и 26 июля) проезд осуществляется в обе стороны по суженной проезжей части. Движение будет организовано в реверсивном режиме 23 июля, а также с 27 по 30 июля.

Обнародованы новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

В Нижегородской области по данным на 22 июля коронавирус подтвержден у 22 227 человек, в том числе 217 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а вчера - 196 новых случаев.

Нижний Новгород продолжает оставаться самым "заразным" коронавирусом

По данным на 22 июля в Нижегородской области зарегестрировано 22 227 жителей, у которых подтвержден коронавирус, при этом жителями Нижнего Новгорода являются почти половина из них — это 10 679 человек, это на 87 человек больше, чем день назад когда было выявлено 82 заболевших.

Речной причал Нижнего Новгорода планируется обновить для развития туризма

Нижегородская область хочет совместно с Ростуризмом создать круизный кластер "Ока - Волга". На данный момент из 14 существующих круизных центров области суда круизного и малого флота способны принимать только пять городов. Привлечь новых туристов могло бы масштабное обновление причальной инфраструктуры. Для этого необходимо модернизировать причальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Чкаловска, Дзержинска и Балахны.

Новые проездные введут для школьников Нижегородской области

С нового учебного года во всех населенных пунктах Нижегородской области вводятся новые единые электронные проездные для школьников, позволяющие оплачивать проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро по льготным тарифам. Ранее они действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова.

Грозовые ливни с сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

До завтрашнего дня - 23 июля в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы. Помимо грозы, на город надвигается ливень и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с. В некоторых районах области также ожидается град.

Установлена причина вспышки АЧС в Княгининском районе

Владелец животных нарушил ветеринарные правила. В частности, отсутствовали дезинфекционные коврики, животных кормили непроваренными кормами, а также травой из леса. Основной причиной заноса инфекции мог стать алиментарный путь заражения животных (попадание вируса в организм животных с кормами и травой).