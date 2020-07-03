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Политика

Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию нацпроекта "Экология"

23 июля 2020 14:58  [73] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 23 июля 2020 года.

Как отметил глава региона в ходе заседания профильной рабочей группы Госсовета, в идеологию и миссию национального проекта "Экология" предполагается заложить все основные направления в сфере экологической деятельности.

"Это могут быть направления, напрямую не зафиксированные в Указе Президента, а именно: международная климатическая и экологическая повестка, сохранение и воспроизводство лесов, биоразнообразие и другие аспекты", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор предложил участникам рабочей группы направить свои предложения по формированию идеологии и миссии нацпроекта.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и Глеб Никитин обсудили корректировку национального проекта "Экология". Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что нуждается в расширении и федеральный проект "Чистый воздух".

Регионы страны могут направить свои первоочередные предложения по корректировке нацпроекта "Экология"до 15 августа.

Напомним, в Нижегородской области три объекта накопленного экологического вреда  - это шламонакопитель"Белое море" (рекультивация завершена в феврале этого года), полигон ТБО "Игумново"(рекультивация свалки завершилась в мае) и свалка промышленных отходов "Черная дыра" (ликвидация запланирована на осень 2021 года). 

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