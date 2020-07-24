Нижний сегодня: главные события дня Общество

Администрация Дзержинска назвала причину иска ФОКа к Филиппу Киркорову

Причиной иска дзержинского физкультурно-оздоровительного комплекса к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову стала односторонняя отмена концерта. Иск на 50 тысяч рублей подан 22 июля 2020 года. В администрации пояснили, что это сумма неустойки, которую певец должен спортивному комплексу.

Пропавшую несколько дней назад под Богородском молодую женщину нашли убитой

Погибшая 36-летняя Наталья Ерусланова днем 27 июля, находясь на остановке общественного транспорта около с.Дуденево, села в попутную машину ВАЗ, водитель которой согласился ее подвести. После этого женщина не выходила на связь. Следователям удалось установить подозреваемого в исчезновении женщины. Им оказался 28-летний житель Богородска. Мотив убийства пока не раскрыт.

Нижегородские власти озвучили обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в регионе

Сегодня – 30 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 647 человек, в том числе 158 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Более 120 человек пополнили список COVID-инфецированных жителей Нижнего Новгорода

По данным на 30 июля в Нижнем Новгороде проживает 11 516 заболевших COVID-19. Это на 124 человека больше, чем днем ранее.

Иномарка с водителем и пятью пассажирами опрокинулась в кювет под Семеновом: один в коме

Неопытный 22-летний водитель (стаж 8 месяцев) в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Daewoo Nexia и не справился с управлением.

"Наземное метро": рассказываем, как будут ходить электрички Починки – Варя в Нижнем Новгороде

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" опубликовала подробности о расписании и тарифах на городских электричках, которые будут курсировать в Нижнем Новгороде для оптимизации передвижения граждан по городу на время строительства транспортной развязки на улице Циолковского.

Перевозчиков Нижегородской области освободили от транспортного налога

Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон "О транспортном налоге". Закон предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Поддержка оказывается в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Глеб Никитин отчитался о работе с обманутыми дольщиками

Губернатор Глеб Никитин отчитался о деятельности регионального правительства за 2019 год на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 30 июля 2020 года. Он представил отчет по разным показателям. Одно из направлений - работа с обманутыми дольщиками.