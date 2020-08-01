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Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Так, с утра 4 августа до 07:00 7 августа в связи с производством работ по прокладке подземного газопровода будет временно прекращено движение транспорта по улице Родниковой напротив дома №35.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.
Также движение транспорта будет перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.
Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.
Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.
Участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).
Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.
Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.
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