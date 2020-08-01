Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского Общество

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Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, с утра 4 августа до 07:00 7 августа в связи с производством работ по прокладке подземного газопровода будет временно прекращено движение транспорта по улице Родниковой напротив дома №35.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, движение транспорта перекрыто в районе пр.Гагарина весь август.

Также движение транспорта будет перекрыто по ул.Чукотской до 23 августа.

Ограничен проезд и по улицам Семашко и Грузинской в июле-сентябре.

Добавим, что участки дороги неподалеку от ул. Семашко, по ул. Нестерова, будут перекрыты в июле-августе.

Участок по ул. Студеной будет перекрыт до 20 августа (ранее сообщалось, что до 15 августа).

Напомним также, ул.М.Покровская в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта до середины октября.

Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде (Советский район) будут частично перекрыты в июле-сентябре.