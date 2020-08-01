Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 4 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 873 заболевших COVID-19 — это на 44 человека больше, чем вчера.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода немногим меньше, чем половина всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 345.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 761 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 11 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 944 заболевших, на 4 больше), Канавинский (1 704, рост на 5 заболевших), Сормовский (1 315, + один заболевший), Советском (1 241, на 5 заболевших больше), Московский (1 216, еще 7 заболевших), Нижегородский (975, плюс 11 заболевших). Стоит отметить, что в Приокском районе за прошедшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 099, рост за прошедшие сутки на 8 заболевших), Павловский район (1 287, еще двое заболевших), Борский (893, +2 человека), Богородский (658, семь новых случаев), Кстовский (628, еще один заболевший), Семеновский (529, ни одного нового случая), Кулебакский (498, еще четверо заболевших) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".