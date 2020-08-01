лукойл
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2020 13:50  [30] Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода
04 августа 2020 13:05  [79] "Центр опережающей профподготовки будет создан в Нижегородской области", - Глеб Никитин
04 августа 2020 13:01  [111] Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области
04 августа 2020 12:58  [100] Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья
04 августа 2020 12:30  [92] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе Росатома "Атом рядом" до конца августа
04 августа 2020 11:48  [110] Новые учебники поступили в школы Нижегородской области
04 августа 2020 11:44  [221] Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
04 августа 2020 10:39  [116] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья
04 августа 2020 10:04  [195] Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов
04 августа 2020 09:33  [166] "С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона", - Ирина Сумарокова
Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода

04 августа 2020 13:50  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 4 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 873 заболевших COVID-19 — это на 44 человека больше, чем вчера.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода немногим меньше, чем половина всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 345.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 761 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 11 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 944 заболевших, на 4 больше), Канавинский (1 704, рост на 5 заболевших), Сормовский (1 315, + один заболевший), Советском (1 241, на 5 заболевших больше), Московский (1 216, еще 7 заболевших), Нижегородский (975, плюс 11 заболевших). Стоит отметить, что в Приокском районе за прошедшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 099, рост за прошедшие сутки на 8 заболевших), Павловский район (1 287, еще двое заболевших), Борский (893, +2 человека), Богородский (658, семь новых случаев), Кстовский (628, еще один заболевший), Семеновский (529, ни одного нового случая), Кулебакский (498, еще четверо заболевших) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph