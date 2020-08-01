Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за выходные подтвердился еще у 230 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 3 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 829 заболевших COVID-19 — это на 230 человек больше, чем в пятницу 31 июля.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода составляет примерно половину всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 236.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 750 человек. За прошедшие выходные в районе зарегистрировано 65 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 940 заболевших, на 49 больше), Канавинский (1 699, рост на 15 заболевших), Сормовский (1 315, + 30 заболевших), Советском (1 236, на 27 заболевших больше), Московский (1 209, еще 22 заболевших), Нижегородский (964, один заболевший) и Приокский (716, 21 новый случай).

Стоит отметить, что приведенные выше данные относятся к субботе-воскресенью. За прошедшие сутки случаи заражение не зарегистрированы в Нижегородском и Канавинском районах.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 091, рост за прошедшие выходные — на 49 заболевших), Павловский район (1 285, еще 14 заболевших), Борский (891, +2 человека), Богородский (651, 13 новых случаев), Кстовский (627, еще двое заболевших), Семеновский (529, двое заболевших), Кулебакский (494, еще 13 заболевших) и Дивеевский (426, два новых случая) районы.

При этом за прошедшие сутки в 41 муниципалитете Нижегородской области новые случаи заражения COVID-19 не выявлены.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".