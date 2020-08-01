Коронавирус за сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 6 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 990 заболевших COVID-19 — это на 61 человека больше, чем вчера.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода немногим меньше, чем половина всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 551.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 793 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 17 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 969 заболевших, на 7 больше), Канавинский (1 709, рост на четырех заболевших), Сормовский (1 328, + семь заболевших), Советском (1 253, на трех заболевших больше), Московский (1 229, еще 10 заболевших), Нижегородский (984, плюс семь заболевших) и Приокский (725, на шестерых заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 115, рост за прошедшие сутки на трех заболевших), Павловский район (1 295, восемь новых случаев), Борский (895, ни одного нового случая), Богородский (662, четыре новых случая), Кстовский (631, еще один заболевший), Семеновский (529, ни одного нового случая), Кулебакский (498, ни одного нового случая) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что в 32 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также глава региона уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась. По коэффициенту распространения инфекции, область готова к тому, чтобы в ближайшее время принять решение о переходе на второй этап снятия ограничений.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".