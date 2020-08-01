Коронавирус за сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 5 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 929 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера.

В целом число зараженных коронавирусом жителей Нижнего Новгорода немногим меньше, чем половина всех инфицированных COVID-19 в регионе, которых сегодня насчитывается 24 446.

Если говорить о районах города, то по числу заболевших лидирует Автозаводский — самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 2 776 человек. За прошедшие сутки в районе зарегистрировано 15 заболевших коронавирусом.

Далее следует Ленинский район (1 962 заболевших, на 18 больше), Канавинский (1 705, рост на одного заболевшего), Сормовский (1 321, + шесть заболевших), Советском (1 250, на 9 заболевших больше), Московский (1 219, еще три заболевших), Нижегородский (977, плюс двое заболевших) и Приокский (719, на троих заболевших больше).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (2 112, рост за прошедшие сутки на 13 заболевших), Павловский район (1 287, ни одного нового случая), Борский (895, +2 человека), Богородский (658, два новых случая), Кстовский (633, еще пять заболевших), Семеновский (529, ни одного нового случая), Кулебакский (498, ни одного нового случая) и Дивеевский (426, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что в 36 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе. Он напомнил, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Губернатор 4 августа сказал, что в ближайшие несколько дней в регионе будет введен второй этап снятия ограничений. Необходимо лишь дождаться согласования соответствующих ведомств.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".