Нижний сегодня: главные события дня

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода
По данным на четверг 20 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 828 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 264 человека.
Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 264 человек, в том числе 132 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 138 новых случаев COVID-19.
ГИБДД готовит масштабную операцию по выявлению нетрезвых нижегородских водителей
В предстоящие выходные дни - 22 и 23 августа (вечером и ночью) на дорогах города пройдут сразу две операции "Ночь" и "Труба".
Главный нижегородский инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от простуды
Специалист объяснил, что любое сезонное инфекционное заболевание, как и COVID-19, начинается одинаково – это небольшая температура, легкое недомогание и головная боль. Эти симптомы длятся два-три дня. При этом у каждого заболевания есть свои особенности.
Главгосэкспертиза одобрила проект онкологического центра Нижегородской области
Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект онкологического центра Нижегородской области, который планируется построить в Новинках. Строительство центра будет вестись в два этапа: первый — в 2021-2024 гг., второй — в 2024-2025 гг. Его общая площадь составит 62 тысячи кв. метров. Там расположатся 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях.
Сообщения о минировании нижегородских судов оказались ложными
Очередная волна звонков с сообщениями о минировании зданий прошла по Нижнему Новгороду. Сегодня речь шла о заложенных бомбах в зданиях судов. Проверка показала, что сообщения были ложными.
Начался поиск инвесторов для редевелопмента Започаинья
Разработчики проекта редевелопмента Започаинья презентовали его потенциальным инвесторам. На сегодняшний день у проектантов есть несколько вариантов развития территории. До конца сентября правительство Нижегородской области утвердит мастер-план.
Нижегородец выкинул на помойку пакет с деньгами на машину вместо мусора
Житель Сормовского района Нижнего Новгорода перепутал пакеты и выкинул на помойку деньги и документы, предназначенные для покупки машины, а не мусор. Пакет с деньгами потом удалось найти благодаря оборудованию мусоровозов системой ГЛОНАСС.
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