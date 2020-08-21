Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 77 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 21 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 905 заболевших COVID-19 — это на 77 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 391 человек.

Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 391 человека, в том числе еще 127 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 132 новых случая COVID-19.

Стали известны депутаты думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год

Стали известны имена депутатов Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. Бесспорным лидером по величине полученного дохода стал Владимир Амельченко, который за 2019 год заработал 254,8 млн рублей. Депутат Михаил Сухарев задекларировал нулевой доход.

Восьмимесячная девочка в Дзержинске погибла от ожогов кипятком

По версии следствия, 8-ми месячная девочка, ползая по полу комнаты, перевернула на себя чайник с кипятком и обожглась. Чайник стоял на полу. В этот момент мама ребенка была в другой комнате. Через две недели девочка умерла от ожогов. Теперь в отношении мамы ребенка возбуждено уголовное дело.

Правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода

Пригласительная кампания началась в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, на празднование которого в адрес глав зарубежных регионов-партнеров был подготовлен и направлен ряд приглашений.

Иностранцы, спонсирующие террористов, задержаны в Нижнем Новгороде

Сотрудники регионального УФСБ России задержали в Нижнем Новгороде группу иностранных граждан, лидер которой подозревается в спонсировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Задержанные являются гражданами Таджикистана.

"Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород

Поезд будет совершать остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. В Нижнем Новгороде поезд будет останавливаться на новом остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино около аэропорта.

ОМК построит на Выксунском метзаводе новый электрометаллургический комплекс

Новый комплекс будет выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для производства железнодорожных колес и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для собственного толстолистового прокатного стана МКС-5000. Кроме того, комплекс предназначен для выпуска до 400 тысяч тонн в год литых заготовок, которые станут использовать в производстве бесшовных труб нефтяного сортамента.