Последние новости рубрики Общество
22 августа 2020 17:30  [257] Стометровый триколор развернули волонтеры в нижегородском Парке Победы
22 августа 2020 15:00  [148] Нижегородцам вручили ленты в цветах российского триколора в День Государственного флага
22 августа 2020 14:16  [451] Подземный переход на Московском вокзале в Нижнем Новгороде привели в порядок по поручению губернатора
22 августа 2020 13:22  [283] Построенный в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" отправился в первый рейс
22 августа 2020 11:59  [177] Изображение развевающегося триколора транслируют на нижегородскую телебашню 22 августа
22 августа 2020 10:54  [706] Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
21 августа 2020 21:19  [2640] Нижний сегодня: главные события дня
21 августа 2020 16:31  [491] "Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород
21 августа 2020 15:38  [3210] Дмитрий Мацкевич уходит из ГИБДД Нижегородской области
21 августа 2020 15:35  [338] Власти рассказали об очередном этапе строительства развязки на Циолковского
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

21 августа 2020 21:19  [2640] Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 77 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 21 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 905 заболевших COVID-19 — это на 77 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 391 человек.

Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 391 человека, в том числе еще 127 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 132 новых случая COVID-19.

Стали известны депутаты думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год

Стали известны имена депутатов Думы Нижнего Новгорода с наибольшим и наименьшим доходом за 2019 год. Бесспорным лидером по величине полученного дохода стал Владимир Амельченко, который за 2019 год заработал 254,8 млн рублей. Депутат Михаил Сухарев задекларировал нулевой доход.

Восьмимесячная девочка в Дзержинске погибла от ожогов кипятком

По версии следствия, 8-ми месячная девочка, ползая по полу комнаты, перевернула на себя чайник с кипятком и обожглась. Чайник стоял на полу. В этот момент мама ребенка была в другой комнате. Через две недели девочка умерла от ожогов. Теперь в отношении мамы ребенка возбуждено уголовное дело.

Правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода

Пригласительная кампания началась в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, на празднование которого в адрес глав зарубежных регионов-партнеров был подготовлен и направлен ряд приглашений.

Иностранцы, спонсирующие террористов, задержаны в Нижнем Новгороде

Сотрудники регионального УФСБ России задержали в Нижнем Новгороде группу иностранных граждан, лидер которой подозревается в спонсировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Задержанные являются гражданами Таджикистана.

"Стриж" Санкт-Петербург – Самара впервые прибыл в Нижний Новгород

Поезд будет совершать остановки на пяти станциях Горьковской железной дороги - Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород - Стригино и Арзамас-1. В Нижнем Новгороде поезд будет останавливаться на новом остановочном пункте Нижний Новгород – Стригино около аэропорта.

ОМК построит на Выксунском метзаводе новый электрометаллургический комплекс

Новый комплекс будет выпускать до 400 тысяч тонн литых заготовок для производства железнодорожных колес и до 1 млн тонн в год слябовой литой заготовки для собственного толстолистового прокатного стана МКС-5000. Кроме того, комплекс предназначен для выпуска до 400 тысяч тонн в год литых заготовок, которые станут использовать в производстве бесшовных труб нефтяного сортамента.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph