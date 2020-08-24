Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 183 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 24 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 088 заболевших COVID-19 — это на 183 человека больше, чем в пятницу на прошлой неделе, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 744 человека.

Власти рассказали о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 744 человек, в том числе 114 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 117 новых случаев.

Экс-сотрудник минфина стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода

Экс-сотрудник министерства финансов Нижегородской области Ирина Кондырева стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода. Должность, в которой работала новый руководитель аппарата главы Нижнего Новгорода будучи сотрудником минфина не уточняется, однако на сайте ведомства она пока числится как начальник отдела анализа и оптимизации бюджетных процессов.

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за съемок фильма

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за кино- и видеосъемок. Дороги будут закрыты 5, 6, 9, 10, 13 сентября.

Дни с грозовыми дождями, а также солнечные дни ожидают нижегородцев на предстоящей неделе

На протяжении всей недели в Нижнем Новгороде прогнозируется ежедневная смена погоды.

Новые правила ОСАГО начали действовать в России

Теперь тариф будет рассчитываться страховыми компаниями, исходя из истории вождения автовладельца и всех, кто будет вписан в полис, а не будет единым для региона.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода с начала лета вырос на 13%

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по итогам июля 2020 года составил 11,449 млрд рублей. По данным на конец мая долг составлял 10,142 млрд рублей. Таким образом, с начала лета муниципальный долг города увеличился на 12,9%.