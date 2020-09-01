Глеб Никитин разъяснил условия перехода на третий этап снятия ограничений по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разъяснил, когда жителям региона можно ждать третьего этапа снятия ограничений, которые действуют на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.

"Пока следим за ситуацией вместе с санитарными врачами. Новые случаи заболевания продолжают выявляться ежедневно - и речь не о нескольких десятков случаев", - рассказал глава региона.

По данным на 1 сентября в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 820 человек, в том числе 132 случая заболевания зарегистрировано с 31 августа по 1 сентября.

В Нижнем Новгороде вчера коронавирус подтвердился еще у 64 жителей.

"Как только будет ясность (по стабилизации заболеваемости, - прим. ред.), я сообщу. Уже скоро ждём вакцину. Первыми ее получат врачи", - объяснил Глеб Никитин.

Напомним, что режим повышенной готовности распространен на территории Нижегородской области с середины марта.

Первый этап снятия ограничений начал действовать с 19 мая. К 7 августа в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап.

Между тем, ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключал осенью 2020 года второй волны коронавируса на территории области. Дело в том, что осенью начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, который может спровоцировать и рост заболеваемости COVID-19.

Аналогичного мнения придерживались первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, а также вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом главный нижегородский инфекционист считает, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

По информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, третий этап снятия ограничений разрешает работу магазинов и торговых центров без ограничений по площади; работу предприятий сферы услуг, например, парикмахерских; занятия спортом на улице и спортивных объектах. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, а также парки и скеры.

При этом остаются ограничения для работы фитнес-центров, кафе и ресторанов. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и в транспорте.