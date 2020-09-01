Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 92 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 3 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 796 заболевших COVID-19 - это на 92 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 110 человек.

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 28 110 человек, в том числе 143 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а 147 случаев – днем ранее.

Более 80 человек претендуют на должность замглавы Нижнего Новгорода

Из 86 человек, подавших заявки на конкурс, 72% составляют мужчины и 28% - женщины. 61 кандидат представляет Нижний Новгород, 9 человек - Нижегородскую область, по 2 претендента от Москвы и Санкт-Петербурга, остальные участники конкурса – из разных городов России, включая Екатеринбург, Казань, Благовещенск, Саратов, Архангельск.

ФК "Нижний Новгород" подписал контракт с Артемом Галаджаном из "Ротора"

В ФК "Нижний Новгород" Артем Галаджан будет играть под девятым номером. Он хорошо зарекомендовал себя на уровне молодежных команд и пришел в нижегородский клуб , чтобы заявить о себе во взрослом футболе.

Волонтеры просят помощи в поиске пропавших нижегородских подростков

Воспитанники школы интерната №8, расположенной на ул. Голубева в Нижнем Новгороде, Алексей Рубанов и Сергей Савин ушли 28 августа и с тех пор о них ничего не известно.

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

В Египет можно будет попасть через аэропорт Каира, в ОАЭ — через Дубай, на Мальдивы — через Велану. В Египет будет летать по три рейса в неделю, в остальные страны — по два.

Нижегородцы осенью могут привиться от гриппа новыми вакцинами

Нижегородцы осенью 2020 года могут привиться от гриппа вакциной "Совигрипп" и "Флю-М" с обновленным антигенным составом. Сейчас в область поступила первая партия этой вакцины.