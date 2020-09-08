Глеб Никитин рассказал о III этапе снятия ограничений и об опасности гриппа и ОРВИ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ожидаемый переход на третий этап снятия ограничений, которые действуют на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.

"Сам жду", - ответил губернатор.

При этом он напомнил о сезонных заболеваниях, которые сопровождают осеннюю погоду.

"Нас еще ждут сезонные грипп и ОРВИ, и неясно, что будет со второй волной (коронавируса, - прим. ред.)", - добавил Глеб Никитин, напомнив, что масочный режим пока не отменялся.

Режим повышенной готовности распространен на территории Нижегородской области с середины марта.

Первый этап снятия ограничений начал действовать с 19 мая. К 7 августа в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап.

Между тем, ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключал осенью 2020 года второй волны коронавируса на территории области. Дело в том, что осенью начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, который может спровоцировать и рост заболеваемости COVID-19.

Аналогичного мнения придерживались первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, а также вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом главный нижегородский инфекционист считает, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

По информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, третий этап снятия ограничений разрешает работу магазинов и торговых центров без ограничений по площади; работу предприятий сферы услуг, например, парикмахерских; занятия спортом на улице и спортивных объектах. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, а также парки и скверы.

При этом остаются ограничения для работы фитнес-центров, кафе и ресторанов. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и в транспорте.