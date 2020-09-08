Глеб Никитин рассказал о III этапе снятия ограничений и об опасности гриппа и ОРВИ

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ожидаемый переход на третий этап снятия ограничений, которые действуют на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.
Эту информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, отвечая на вопрос подписчиков.
"Сам жду", - ответил губернатор.
При этом он напомнил о сезонных заболеваниях, которые сопровождают осеннюю погоду.
"Нас еще ждут сезонные грипп и ОРВИ, и неясно, что будет со второй волной (коронавируса, - прим. ред.)", - добавил Глеб Никитин, напомнив, что масочный режим пока не отменялся.
Режим повышенной готовности распространен на территории Нижегородской области с середины марта.
Первый этап снятия ограничений начал действовать с 19 мая. К 7 августа в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап.
Между тем, ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов не исключал осенью 2020 года второй волны коронавируса на территории области. Дело в том, что осенью начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, который может спровоцировать и рост заболеваемости COVID-19.
Аналогичного мнения придерживались первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, а также вице-премьер России Татьяна Голикова.
При этом главный нижегородский инфекционист считает, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.
По информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, третий этап снятия ограничений разрешает работу магазинов и торговых центров без ограничений по площади; работу предприятий сферы услуг, например, парикмахерских; занятия спортом на улице и спортивных объектах. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, а также парки и скверы.
При этом остаются ограничения для работы фитнес-центров, кафе и ресторанов. Масочный режим продолжает действовать в общественных местах и в транспорте.
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