Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти объяснили ситуацию с Давидом Мелик-Гусейновым

В марте 2020 года Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области, однако при этом он не вышел из состава учредителей ООО "Кавминводы ФАРМ" - семейного аптечного бизнеса в Пятигорске, который возглавляет его отец. Это является нарушением ФЗ "О противодействии коррупции". В правительстве организовали проверку данных обстоятельств, и выяснилось, что компания уже не работает с 2014 года.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 78 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 15 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрирован 14 801 заболевший COVID-19 - это на 78 человек больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 943 человека.

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 943 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 901. За прошедшие сутки зарегистрировано 139 случаев заболевания коронавирусом.

Школьники еще 13 классов ушли на карантин по COVID-19 в Нижегородской области

Карантин по коронавирусу по данным на 15 сентября действует уже в 88 классах нижегородских школ. Вчера, 14 сентября, были закрыты 75 классов; на прошлой неделе – 60 классов.

Дзержинцы избрали депутатов в Гордуму VII созыва

Выборы проходили по мажоритарной системе, своих представителей дзержинцы выбирали на 36 одномандатных округах. Большинство избранных депутатов выдвинуты партией "Единая Россия" - 24 человека. Также в Думу седьмого созыва вошли шесть представителей партии КПРФ, по одному человеку от ЛДПР и "Справедливой России", а также четыре самовыдвиженца.

Роспотребнадзор пока не регистрирует заболеваний гриппа среди нижегородцев

На начало текущей недели среди жителей региона заболеваний гриппа не выявляло. Что касается ОРВИ, то сейчас в Нижегородской области отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Демонтажные работы начались на перекрытом участке ул.Циолковского

Это значит, что началось полномасштабное строительство транспортной развязки. После демонтажных работ начнется фрезерование дорожного покрытия. Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне.

Ситуационный центр рассказал о нарушениях на выборах депутатов в Нижегородской области

Во время выборов в представительные органы власти Нижегородской области поступили 16 сообщений о нарушениях. Между тем, основная часть обращений оказалась фейками.