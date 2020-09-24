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Общество

Новые ограничения из-за коронавируса возможны в Нижегородской области

25 сентября 2020 15:52  [141] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил опасения по поводу ввода новых ограничительных мер в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Такую информацию он опубликовал на своей странице в сети Instagram, общаясь с подписчиками.

Нижегородцы традиционно интересовались вводом третьего этапа снятия ограничений, а также открытием театров.

"Возможный максимум ограничений снят на сегодняшний день. Давайте все делать постепенно. Санитарные врачи считают переход на третий этап преждевременной мерой, и я согласен с ними. К тому же, есть небольшой рост заражённых", - написал в ответ губернатор.

Открытие театров он также считает пока невозможным.

"Это обоснованно. Боюсь, как бы не пришлось вводить новые ограничения", - пояснил Глеб Никитин.

В середине сентября губернатор предполагал, что в регионе придется ужесточить масочный режим. Глеб Никитин также уже комментировал ожидаемый переход области на третий этап снятия ограничений. Вместе с тем, он напомнил о сезонных заболеваниях, которые сопровождают осеннюю погоду и предполагаемую вторую волну COVID-19. Вторую волну коронавируса также не исключал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Аналогичного мнения придерживались первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, а также вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом главный нижегородский инфекционист считает, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

По данным на 25 сентября в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 558 человек, в том числе 168 случаев заболевания зарегистрировано за последние сутки, а днем ранее - 160 новых случаев COVID-19.

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