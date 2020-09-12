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Общество

Глеб Никитин не исключил ужесточения масочного режима

13 сентября 2020 19:12  [93] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предполагает, что в регионе придется ужесточить масочный режим. Такую информацию глава области опубликовал, отвечая на вопрос подписчика своей страницы сети Instagram.

Подписчик, считая, что коронавирусная инфекция продолжает "всё больше распространяться", поинтересовался у губернатора, хватит ли у области ресурсов на лечение заболевших.

"Пока всего с запасом и под контролем", - ответил Глеб Никитин. При этом он призвал нижегородцев внимательнее относиться к своему здоровью.

"Но! Надо всем быть аккуратными. Боюсь, придётся опять ужесточать контроль над соблюдением масочного режима - как минимум!", - добавил губернатор.

Напомним, что масочный режим действует в Нижегородской области с начала мая.

Ранее Глеб Никитин уже комментировал ожидаемый переход области на третий этап снятия ограничений, которые действуют на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Вместе с тем, он напомнил о сезонных заболеваниях, которые сопровождают осеннюю погоду и предполагаемую вторую волну COVID-19. Вторую волну коронавируса также не исключал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Аналогичного мнения придерживались первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, а также вице-премьер России Татьяна Голикова.

При этом главный нижегородский инфекционист считает, что новой волны эпидемии в связи с началом учебного года и возвращением детей в школы ждать не нужно.

Режим повышенной готовности распространен на территории Нижегородской области с середины марта. Первый этап снятия ограничений начал действовать с 19 мая. К 7 августа в регионе достигнуты показатели, достаточные для принятия решения о переходе на второй этап.

Стоит отметить, что во время третьего этапа снятия ограничений масочный режим продолжает действовать.

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