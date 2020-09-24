Образование в Нижегородской области: три года работы Глеба Никитина на посту губернатора Политика

Три года исполнилось 26 сентября с начала работы Глеба Никитина в Нижегородской области. Он был назначен врио главы региона указом президента России 26 сентября 2017 года, в 2018 году – лишился приставки "врио".

Тогда Глеб Никитин назвал назначение в Нижегородскую область особым вызовом для себя и заявил, что "намерен его отработать самым честным и добросовестным образом".

Несмотря на то, что первый год работы Глеб Никитин только знакомился с регионом, в сфере образования уже наметились первые прогрессивные результаты. А с 2018 года начался процесс ее масштабной модернизации.

В Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года вопросу развития образования выделен отдельный блок. В частности, документ акцентирует внимание на актуальные проблемы региона, среди которых высокая степень износа инфраструктуры образовательных учреждений и низкий уровень их технической оснащенности.

"Сформировать среду равных возможностей для получения жителями региона общего, высшего и профессионального образования на высоком качественном уровне, обеспечивающем прогрессивное личностное развитие в оптимальном сочетании с приобретением востребованной современной экономикой профессии", - такие цели поставил перед собой регион во главе с губернатором Глебом Никитиным, реализацию которых мы видим последние годы.

Строительство новых школ и детских садов

Одной из наиболее волнующих нижегородцев проблем на протяжение многих лет оставалась нехватка мест в детских садах и школах региона. Родители были вынуждены стоять в очереди на место не один год, что не позволяло им выйти на работу.

Сейчас эта напряженность спала. С 2018 года в Нижегородской области был введен в эксплуатацию 21 детский сад на 2175 мест. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 20 объектов на 3399 мест, и, дополнительно, два детсада на 600 мест в рамках программы "Стимул".

Такими же темпами последние три года строились и школы. Всего с 2017 по 2019 годы было построено восемь объектов на 4200 мест. До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов на 3 725 мест. Еще одна школа на 550 мест сдана в 2020 году в рамках программы "Стимул". Также, в настоящее время в регионе ведется строительство пяти школ на 2792 места, которые будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 годы. До 2024 года область ставит себе задачу - создать еще 11 439 мест в школах.

При этом нельзя сказать, что, строя новые школы и детские сады, регион забывал о содержание уже существующих. По инициативе Глеба Никитина в Нижегородской области стартовала программа "Капитальный ремонт образовательных организаций". В 2019 году были капитально отремонтированы пять школ, отдельные виды работ проведены в 96 школах. В текущем году проводится капитальный ремонт в 15 школах, отдельные виды работ в 79 школах и 181 детских садах.

Техническое оснащение и образовательные технологии

Значительное внимание Глеб Никитин уделяет реализации национального проекта "Образование" в рамках указа президента России Владимира Путина.

В том числе нацпроект подразумевает создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. За время работы Глеба Никитина на посту губернатора 116 общеобразовательных организаций и 12 профессиональных образовательных организаций смогли обновить оборудование, закупив более современное. В 2021 году в планах увеличить этот показатель вдвое (205 общеобразовательных организаций и 15 профессиональных образовательных организаций).

Еще одним направлением работы, в котором Нижегородская область достигла результатов, является создание так называемых "Точек роста" в сельской местности и малых городах. Это центры образования цифрового и гуманитарного профилей, призванные воспитывать новое поколение прогрессивных нижегородцев.

В "Точках роста" новые методы обучения и образовательные технологии внедряются уже на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования.

"Это не только оборудование, но и новые подходы к образовательному процессу, предусматривающие подготовку преподавателей и педагогов, создание атмосферы творчества и сотрудничества. Ребята имеют возможность разрабатывать 3D-модели, создавать мультфильмы, задействованы в шахматных турнирах, запускают квадрокоптеры", - ранее рассказал о центрах Глеб Никитин, лично побывавший в нескольких из них.

В 2019 году они были созданы на базе 46 образовательных организаций, в 2020 - на базе 42 организаций. В 2021 году они откроются на базе еще 76 организаций.

Цели разностороннего развития детей посвящен и другой блок деятельности губернатора в рамках нацпроекта. В Нижегородской области создаются детские технопарки – кванториумы. Они строятся на базе "квантов" - подобия научных лабораторий. В них детям предлагается, объединившись в команды заниматься проектной деятельностью.

(фото: НИА "Нижний Новгород", Анастасия Макарычева)

Сейчас в регионе работает три кванториума: на базе Парка науки Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского (2018 год), на базе Корпоративного университета Группы ГАЗ и на территории АО "Технопарк "Саров" (2019 год). В 2020 году запланировано создание технопарка на Бору, в 2022 году – двух, в том числе в Выксе. Помимо стационарных работают мобильные кванториумы, что позволяет привлечь значительное количество детей "в науку".

Образование в период пандемии коронавируса

Устойчивое развитие системы образования Нижегородской области подтвердилось в период пандемии коронавируса. Несмотря на то, что с 18 марта школьники были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых перешли на домашнее обучение, качество обучения не пострадало.

Об этом свидетельствуют результаты экзаменов. Количество 100-бальных работ в Нижегородской области увеличилось почти в два раза по сравнению с результатами 2019 года.

Безболезненно перейти на дистанционное обучение позволил высокий уровень цифровизации образования. Учебный процесс был полностью переведен в онлайн-среду, взаимодействие педагогов с учениками осуществлялось на образовательных платформах.

Сейчас дети обучаются в очном режиме, а технологии, освоенные в пандемию, используются как вспомогательные. На основе этого можно сделать вывод, что при участии правительства Нижегородской области школы в ближайшее время смогут внедрить цифровую образовательную среду, которая выведет их на новый уровень.

В заключение добавим, что качество исполнения нацпроектов, в том числе "Образование" в Нижегородской области неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Опыт нижегородских проектов перенимается другими регионами. Хотя процесс модернизации образования еще далек от заключительной стадии, Нижегородская область за время работы Глеба Никитина нарастила потенциал и будет развиваться в дальнейшем.