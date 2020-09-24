Нижний сегодня: главные события дня Общество

Бабье лето заканчивается. Синоптики рассказали, что нижегородцам ждать от октября

Сентябрь в Нижегородской области выдался по-летнему теплым, но с понедельника на Русскую равнину потянутся поля дождевой облачности и небо над Нижним Новгородом слегка затянет облаками. Солнечно будет уже в среду.

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 260 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 28 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 865 заболевших COVID-19 - это на 260 человек больше, чем в пятницу 25 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 056 человек.

Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 056 человек, в том числе 165 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 167 новых случаев.

Застройщика нижегородского ЖК "Солнечный" просят признать банкротом

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало иск о банкротстве ООО "Вертикаль" - застройщика ЖК "Солнечный" на ул.Касьянова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. ООО "Вертикаль" прекратило строительство жилого комплекса в апреле 2020 года.

Илья Штокман назначен замглавы Нижнего Новгорода

У Ильи Штокмана в подчинении будут находится департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, и департамент аналитики процессов и развития технологий управления.

Нижегородский бизнесмен погиб при падении самолета в Волгу в Кстовском районе

В акваторию Волги упало легкое воздушное судно, в котором находились мужчина и женщина. В результате ЧП они погибли. Позже выяснилось, что погибший мужчина — это 48-летний нижегородский бизнесмен Константин Тэнцер. Имя женщины пока неизвестно.

НПАТ планируется передать из городской в областную собственность

Муниципальное предприятие "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планируется передать из городской в областную собственность. Соответствующий вопрос рассмотрят депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 29 сентября.

Более 700 нижегородцев будут призваны осенью на службу в элитные войска

Речь идет о Президентском, Преображенском и Семеновском полках, воздушно-десантных войсках. Около 200 человек отправятся в войска Национальной гвардии России, еще 20 нижегородцев будут направлены в научные роты.