НПАТ передали в региональную собственность Общество

Муниципальные предприятия "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и "Нижегородская городская транспортная компания" передали из городской в областную собственность. Такое решение было принято на заседании Гордумы нового VII созыва 29 сентября 2020 года.

Передача инициирована министерством транспорта и автомобильных дорог, и министерством земельных и имущественных отношений области.

Как сообщила первый заместитель председателя КУГИ Нина Захарова, по итогам анализа за 2019 год основная деятельность НПАТ признана неэффективной.

"Наша главная задача - обеспечить качественное обслуживание населения. Полномочия по организации транспортных перевозок были переданы на областной уровень. Мое мнение и большинства экспертов - где полномочия, там должно быть и предприятие. Тем более, что у области есть значительные ресурсы для развития, в том числе с привлечением федеральных институтов", - пояснил журналистам принятое решение и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, полномочия по определению маршрутной сети общественного транспорта нижегородской агломерации были переданы на региональный уровень еще в декабре прошлого года.

Ситуация в НПАТ в начале этого года выглядела следующим образом: большая часть городских субсидий НПАТ в 2019 году ушла на покрытие убытков. Субсидии предприятию из городского бюджета в 2019 году составили 209,5 млн рублей, из них 195,5 млн рублей ушло на покрытие убытков прошлых лет. На 2020 год субсидия из городского бюджета для НПАТ не была предусмотрена.

Но в мае этого года стало известно, что НПАТ и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получили из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей. Эти средства предназначены в качестве возмещения части затрат в связи с ухудшением экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Доходы НПАТ за прошлый год составили 2,9 млрд рублей, что на 42% больше, чем за 2018 год. Расходы за 2019 год составили 2,1 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем за 2018 год. Убыток предприятия составил 19,9 млн рублей.

В 2018 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было закуплено 100 автобусов, в 2019 – еще 200. Это самое крупное обновление автопарка НПАТ за долгие годы.

Что касается кадровых изменений, то Никита Злобин ушел с должности руководителя НПАТ в августе этого года.

Кроме того, в сентябре стало известно, что новая транспортная схема Нижегородской области предусматривает минимизацию всех дублирующих маршрутов.

Реализация новой транспортной схемы, представленной в сентябре этого года, оценивается в 111 млрд рублей.