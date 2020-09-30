Давид Мелик-Гусейнов призвал носить медицинские маски Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов призвал носить медицинские маски. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он считает, что здоровье не может ухудшиться при ношении маски, может возникнуть только дискомфорт.

"Можно взять пример с врачей. Они носят маски постоянно. И приступов удушья тоже не фиксируют. Тут присылали мне ссылки на диссертации и статьи, доказывающие вредность масок. Все материалы не выдерживают никакой критики. Пишут тут иногда: "А если у меня астма или аллергия?". Если астму правильно лечить, то человек с этим диагнозом ничем не отличается от здорового. Маски не оказывают влияние на качество жизни", - сказал он.

Он также добавил, что если проявляется аллергическая реакция на компоненты маски, то можно ее поменять на маску из другого материала.

"В своих рекомендациях ВОЗ доводит доказательную информацию, что длительное использование медицинских масок не приводит ни к отравлению углекислым газом, ни к дефициту кислорода. При ношении медицинской маски следует позаботиться о том, чтобы она хорошо подходила и позволяла дышать нормально. Не используйте повторно маску одноразового пользования. Меняйте ее сразу же как она становится влажной или каждые 2-3 часа", - порекомендовал министр.

Он также предостерег, что растёт количество суточных госпитализаций. Ежедневно открывается по 200-400 новых коек под COVID-19. Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Напомним, по данным на четверг 8 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 16 804 заболевших COVID-19 - это на 123 человека больше, чем в среду 7 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 34 039 человек.

Кроме того, новые правила к организации труда начинают действовать в Нижегородской области. Теперь руководителям офисов необходимо перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. До 15 октября 2020 года организации должны разместить в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") сведения об исполнении этих требований и еженедельно обновлять данные.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Нижегородской области теперь введен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Нижегородцы, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут оформить себе листок нетрудоспособности с 12 по 25 октября.