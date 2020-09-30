Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 123 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 8 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 16 804 заболевших COVID-19 - это на 123 человека больше, чем в среду 7 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 34 039 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 029 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 28 человек.

Далее следует Ленинский район (2 668 заболевших, за прошедшие сутки на 17 человек больше), Советский (2092, на 21 заболевшего больше), Канавинский (2 061, еще семеро заболевших), Московский (1 753, зарегистрировано 22 заболевших), Сормовский (1 706, заболели еще 10 человек), Нижегородский (1 337, десять заболевших) и Приокский (1 158, за сутки инфекция подтвердилась у 14 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 009, за прошедшие сутки - 24 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 553, за сутки - 12 новых случаев заражения), Борский (1 172, еще семь новых случаев), Богородский (840, четверо заболевших), Кстовский (755, четверо заболевших), Кулебакский (670, ни одного нового случая заболевания), Городецкий (650, заболели 11 человек), Володарский (572, пять новых случаев), Семеновский (559, один заболевший), Арзамас (516, четверо заболевших), Балахнинский (463, ни одного заболевшего) и Дивеевский (436, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 24 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".