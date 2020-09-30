Опубликована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 247 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 9 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 234 новых случая COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 34 286 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 4 369 (вчера - 4 354).

В настоящее время около 2,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,7 тысячи заболевших лечатся в больницах, 18 человек находится в обсерваторах.

При этом на 9 октября уже 29 312 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 227 человек, а пять случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 000 742 человека, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 302,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".