Оперативный штаб опубликовал данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 257 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 10 октября. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 34 543 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, активных случаев зафиксировано 4 491 (вчера - 4 369).

При этом на 10 октября уже 29 443 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписан еще 131 человек, а четыре случая заболевания завершились летальным исходом.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".