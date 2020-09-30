Коронавирус за сутки подтвердился у 115 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 115 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 13 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 460 заболевших COVID-19 - это на 115 человек больше, чем в понедельник 12 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 350 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 189 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 49 человек.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 757 заболевших, за прошедши сутки – на 13 человек больше), Советский (2 193, на 21 заболевшего больше), Канавинский (2 128, четверо заболевших), Московский (1 803, зарегистрировано восемь заболевших), Сормовский (1 759, заболели еще шестеро человек), Нижегородский (1 386, заболели девять человек) и Приокский (1 245, за сутки инфекция подтвердилась у пятерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 133, за прошедшие сутки - 46 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 580, за сутки – ни одного нового случая заражения), Борский (1 206, еще пять новых случаев), Богородский (865, еще шестеро заболевших), Кстовский (782, заболели еще 11 человек), Кулебакский (719, еще 18 новых случаев заболевания), Городецкий (681, заболели еще восемь человек), Семеновский (595, еще пятеро заболевших), Володарский (582, три новых случая), Арзамас (526, один заболевший) и Балахнинский (488, заболели трое человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 29 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".