Коронавирус за выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 12 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 345 заболевших COVID-19 - это на 416 человек больше, чем в пятницу 9 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 076 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 140 жителей. В том числе за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 96 человек.

Далее следует Ленинский район (2 744 заболевших, за прошедшие выходные на 51 человека больше), Советский (2 172, на 65 заболевших больше), Канавинский (2 124, еще 48 заболевших), Московский (1 795, зарегистрировано 23 заболевших), Сормовский (1 753, заболели еще 37 человек), Нижегородский (1 377, заболели 25 человек) и Приокский (1 240, за выходные инфекция подтвердилась у 71 жителя) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 087, за прошедшие выходные - 68 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 580, за выходные – 25 новых случаев заражения), Борский (1 201, еще 23 новых случая), Богородский (859, еще 15 заболевших), Кстовский (771, заболели еще 11 человек), Кулебакский (701, 24 новых случаев заболевания), Городецкий (673, заболели еще 18 человек), Семеновский (590, еще 24 заболевших), Володарский (579, шесть новых случаев), Арзамас (525, двое заболевших), Балахнинский (485, заболели 19 человек) и Дивеевский (438, два новых случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".