Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
12 октября 2020 14:33  [24] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде не начнет движение с пассажирами без масок
12 октября 2020 14:04  [82] Роспотребнадзор подготовил рекомендации тем, кто не может работать на удаленке
12 октября 2020 13:56  [107] Нижегородский перевозчик ИП Каргин начал распродавать автобусы
12 октября 2020 13:47  [78] Сосновскую ЦРБ дооснастят новым оборудованием
12 октября 2020 13:34  [121] Фальсификат сливочного масла обнаружили в Нижнем Новгороде
12 октября 2020 13:33  [84] Литературный музей в Нижнем Новгороде начали восстанавливать после пожара
12 октября 2020 13:16  [167] Коронавирус за выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода
12 октября 2020 12:49  [126] Пропавшую в Тульской области девочку нашли под Нижним Новгородом
12 октября 2020 12:16  [168] Нижегородская гимназия №1 открылась после капремонта
12 октября 2020 11:35  [158] Нижегородские волонтеры два дня ищут девочку-подростка
Общество

Коронавирус за выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода

12 октября 2020 13:16  [167] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 416 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 12 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 345 заболевших COVID-19 - это на 416 человек больше, чем в пятницу 9 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 076 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 140 жителей. В том числе за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 96 человек.

Далее следует Ленинский район (2 744 заболевших, за прошедшие выходные на 51 человека больше), Советский (2 172, на 65 заболевших больше), Канавинский (2 124, еще 48 заболевших), Московский (1 795, зарегистрировано 23 заболевших), Сормовский (1 753, заболели еще 37 человек), Нижегородский (1 377, заболели 25 человек) и Приокский (1 240, за выходные инфекция подтвердилась у 71 жителя) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 087, за прошедшие выходные - 68 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 580, за выходные – 25 новых случаев заражения), Борский (1 201, еще 23 новых случая), Богородский (859, еще 15 заболевших), Кстовский (771, заболели еще 11 человек), Кулебакский (701, 24 новых случаев заболевания), Городецкий (673, заболели еще 18 человек), Семеновский (590, еще 24 заболевших), Володарский (579, шесть новых случаев), Арзамас (525, двое заболевших), Балахнинский (485, заболели 19 человек) и Дивеевский (438, два новых случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph