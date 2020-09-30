Два сельских ДК отремонтировали в Богородском районе Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Два сельских Дома культуры отремонтировали в Богородском районе Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, общая сумма, направленная на ремонт данных объектов культуры в районе, составила в этом году 1,7 млн рублей.

Так, в Доме фольклора в селе Алешково отремонтировали зрительный зал на 300 мест и отопительную систему. Кроме того, зрительный зал обновили в Центре досуговой деятельности поселка Центральный.

"Зрительные залы этих учреждений давно нуждались в обновлении. Благодаря участию в нацпроекте "Культура" теперь концерты и встречи будут проходить в комфортных и светлых помещениях. Все это способствует повышению качества услуг и активному участию жителей в культурных событиях", – рассказала начальник управления культуры администрации Богородского района Ирина Чистова.

"У каждого учреждения культуры своя история и свои традиции. Например, в прошлом году Алешковский дом фольклора отметил 25-летие. Он стал любимым местом встреч для жителей села и соседних деревень. К сожалению, пока проведение массовых мероприятий ограничено, чтобы защитить здоровье людей, и работа в основном ведется в формате онлайн. Но все мы понимаем - это временная мера, и важно продолжать реализацию национальных проектов, которые позволяют улучшать качество жизни во всех уголках региона", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что всего в 2020 году планируется отремонтировать 10 сельских домов культуры в разных районах, на эти цели будет направлено 35,8 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее отремонтировали ДК "Нижегородец" Дальнеконстантиновского района, сельский ДК в Бутурлинском районе, сельский ДК в Первомайске, зрительный зал капитально отремонтировали в ДК Дивеевского района и Дом культуры в Воротынском районе.