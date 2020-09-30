Коронавирус за сутки подтвердился у 138 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 138 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на среду 14 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 598 заболевших COVID-19 - это на 138 человек больше, чем во вторник 13 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 627 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 234 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 45 человек.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 772 заболевших, за прошедши сутки – на 15 человек больше), Советский (2 213, на 20 заболевшего больше), Канавинский (2 144, еще 16 заболевших), Московский (1 821, зарегистрировано 18 заболевших), Сормовский (1 762, заболели еще трое человек), Нижегородский (1 396, заболели 10 человек) и Приокский (1 256, за сутки инфекция подтвердилась у 11 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 161, за прошедшие сутки - 28 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 586, за сутки – шесть новых случаев заражения), Борский (1 212, еще шесть новых случаев), Богородский (866, один заболевший), Кстовский (783, заболел еще один человек), Кулебакский (730, еще 11 новых случаев заболевания), Городецкий (695, заболели еще 14 человек), Семеновский (595, за сутки - ни одного нового случая заболевания), Володарский (582, ни одного заболевшего), Арзамас (529, трое заболевших) и Балахнинский (493, заболели пятеро человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 27 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".