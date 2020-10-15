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Общество

Изменился номер колл-центра для находящихся на самоизоляции нижегородцев

16 октября 2020 11:14  [60] Общество

Изменился номер колл-центра для помощи нижегородцам, которые находятся на полной самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 октября 2020 года после внесения очередных изменений в указ "О введении режима повышенной готовности".

Ранее за социальной помощью можно было обратиться по номеру 8 (800) 4444-112.

Сейчас звонить нужно по телефонам: +7904 062-40-20 и 8(831)432-00-06.

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин ввел новые ограничения для Нижегородской области при ношении масок. Теперь жители региона с признаками респираторных заболеваний должны надевать маски или респираторы, как только выходят из дома. При появлении острых признаков заболеваний необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача) без посещения поликлиник и больниц, а также соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Кроме того, предыдущие изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания, начиная с 12 октября. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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