Нижний сегодня: главные события дня Общество

Движение по трассе М-7 в Кстовском районе после массовой аварии возобновлено

Участок на 477-м км трассы М-7 в Кстовском районе, около д.Малиновка, был временно перекрыт из-за массовой аварии. ДТП случилось около 12:00. Движение возобновилось к 14:00, когда дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей.

МЧС рассказало подробности ДТП на трассе М-7 Волга в Кстовском районе

Участок на 477-м км трассы М-7 в Кстовском районе, около д.Малиновка, был временно перекрыт из-за массовой аварии, которая случилась около 12:00 – столкнулись четыре автомобиля. Движение возобновилось к 14:00, когда дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. В автоаварии пострадали три человека.

Главврач центра по борьбе со СПИД и инфекциями Соломон Апоян обратился к нижегородцам

Обращение связано с распространением коронавирусной инфекции. Медик напоминает нижегородцам о возрастающем числе заболевших COVID–19 и призывает соблюдать профилактические меры.

Оперштаб раскрыл данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 354 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 22 октября. Вчера было зарегистрировано 332 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 114 человек.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 134 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 22 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 18 684 заболевший COVID-19 - это на 134 человека больше, чем в среду 21 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 114 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 491.

Суд над обвиняемым в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой пройдет в закрытом режиме

Уголовное дело в отношении 44-летнего Дмитрий Синицына, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Маши Ложкаревой, поступило в суд, дата рассмотрения пока не назначена, но заседание пройдет в закрытом режиме. 13-летняя девочка пропала 1 августа 2018 года. Мужчину, которого в последствие обвинили в убийстве ребенка, задержали в июле 2019 года. Следователи полагают, что обвиняемый напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде девочку, затащил Машу в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера, а потом задушил.

ЗС НО рассмотрит вопрос об отставке председателя Евгения Лебедева

Решение об отставке председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Лебедева может быть принято на ближайшем заседании 29 октября 2020 года. Евгений Лебедев досрочно сложит полномочия председателя Заксобрания по собственному желанию. На прошлом заседании он заявил, что "давно принял для себя такое решение".

Названа дата открытия развязки Неклюдово-Золотово на Бору

В настоящее время транспортная развязка Неклюдово-Золотово на Бору уже готова к открытию. Участок будет веден в эксплуатацию 23 октября этого года. Трассу построили раньше запланированного срока.