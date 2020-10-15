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Общество

Оперштаб раскрыл данные о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

22 октября 2020 11:12  [159] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 354 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 22 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 332 новых случая COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 114 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 491 (вчера - 5 618).

При этом на 22 октября уже 31 941 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 472 человека, а девять случаев заболевания завершились летальным исходом.

Коэффициент распространения инфекции по данным на 22 октября составил 1.18.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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