Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 134 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 134 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 22 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 18 684 заболевший COVID-19 - это на 134 человека больше, чем в среду 21 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 114 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 491.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 484, что на 52 человека больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 957, за прошедшие сутки на 21 человека больше 2 936 заболевших), Советский (2 402, на 24 жителей больше), Канавинский (2 228, еще шестеро заболевших), Московский (1 946, зарегистрировано 14 заболевших), Сормовский (1 854, заболели еще девять человек), Нижегородский (1 444, трое заболевших) и Приокский (1 369, за сутки инфекция подтвердилась у пятерых) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 445, за прошедшие сутки - 30 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 701, за сутки - 32 новых случая заражения), Борский (1 332, еще 22 новых случая), Богородский (949, еще 15 новых случая), Кстовский (813, подтверждено 13 случаев заболевания), Кулебакский (763, один заболевший), Городецкий (748, заболели 11 человек), Семеновский (632, ни одного случая заболевания), Володарский (603, два новых случая), Балахнинский (540, заболели пятеро человек) и Арзамас (536, ни одного случая заболевания).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 18 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".