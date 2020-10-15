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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

27 октября 2020 19:37  [221] Общество

Коронавирус за сутки подтвердился у 144 жителей Нижнего Новгорода 558452

По данным на вторник 27 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 360 заболевших COVID-19 - это на 144 человека больше, чем в понедельник 26 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 614.

Обнародованы данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам

Еще 369 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 октября. Вчера было зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 005 человек,

Маргарита Банникова назначена замминистра образования Нижегородской области

Маргарита Банникова назначена заместителем министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Она работает в новой должности с 22 октября 2020 года. Ранее замминистра была директором школы № 79 имени Н.А. Зайцева в Нижнем Новгороде.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 27 октября)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Нижегородская Дума сделает предупреждение депутату Амельченко

Еще в прошлом созыве Гордумы Владимир Амельченко крайне редко ходил на заседания, не участвовал в принятии решений. По всей видимости, предупреждение будет связано именно с этим.

Нижегородская Дума изберет главу города 28 октября

Ранее конкурсная комиссия утвердила троих кандидатов на пост главы: исполняющего полномочия главы города Юрия Шалабаева, а также депутатов думы Германа Карачевского (от ЛДПР) и Кирилла Лазорина (от КПРФ).

Лидера ОПГ из банды вора в законе "Цезаря" задержали в Нижегородской области

Этническая преступная группа специализировалась на вымогательствах денег, транспортных средств и недвижимости у нижегородских предпринимателей. Сейчас стало известно, что задержан лидер и непосредственный координатор данной группы - Далгат Исрапилович Гаджиев, а также другие члены банды.

Пропавшая в начале октября девочка-подросток найдена живой

Алена Бастрыкина 2006 года рождения пропала 8 октября. Она ушла с адреса по ул.Дзержинского в Дзержинске. Сейчас с ней все в порядке. Где находилась пропавшая – не сообщается.

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