Коронавирус за сутки подтвердился у 144 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 401 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на вторник 27 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 360 заболевших COVID-19 - это на 144 человека больше, чем в понедельник 26 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 38 480 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 614.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 652, что на 41 человека больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 022, за прошедшие сутки 10 человек больше), Советский (2 521, на 26 жителей больше), Канавинский (2 287, еще восемь заболевших), Московский (2 031, зарегистрировано 17 заболевших), Сормовский (1 930, заболели еще 15 человек), Нижегородский (1 506, еще 17 заболевших) и Приокский (1 411, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 10 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 685, за прошедшие сутки - 69 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 815, за сутки – один заболевший), Борский (1 502, еще 54 новых случаев заражения), Богородский (1 014, еще 32 новых случая), Кстовский (836, подтвержден один случай заболевания), Кулебакский (766, за сутки - один новый случай), Городецкий (808, заболели пять человек), Семеновский (635, один случай заболевания), Володарский (607, три новых случая), Балахнинский (555, ни одного заболевшего) районы и Арзамас (573, новых случаев заболевания не зарегистрировано).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 23 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".