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Происшествия

Дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова передано в суд

02 ноября 2020 16:35  [393] Происшествия
Михаил Шаров

Михаил Шаров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова передано в суд. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Они обвиняются по статье "Получение взятки группой лиц" (п. "а" и п.п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков в 2019 году шесть раз получили взятку от предпринимателя общим размером - 1 млн 130 тысяч рублей.

За это они оказывали ему покровительство, в том числе не обращали внимания на торговлю с нарушениями на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

Михаила Шарова задержали по подозрению в получении взятки в январе этого года. На его имущество: автомобиль "Мерседес", часы, денежные средства в сумме 1 млн 290 тысяч рублей сейчас наложен арест. В отношении Эдуарда Цветкова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его имущество также арестовано.

С должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным. При этом свою вину во взяточничестве он признал в полном объеме.

Ранее Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе, но в июне суд отказал в удовлетворении гражданского иска, на работе его не восстановили.

 

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