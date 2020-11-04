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Общество

Всего 44 444 случая: озвучены данные по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

07 ноября 2020 10:52  [453] Общество

Еще 434 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 7 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Вчера был зарегистрирован 431 новый случай COVID-19.

С начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 44 444 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 374 (вчера - 6 373).

При этом, 37 296 человек, у которых был COVID-19, уже здоровы.

Напомним, губернатор Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный (он продлен до 6 декабря), сотрудники офисов перешли на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на досрочные каникулы, после которых с понедельника, 9 ноября, учащиеся 6, 7, 8 и 10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Остальные (1-5 классы, а также 9 и 11 классы) будут получать образование в обычном режиме.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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