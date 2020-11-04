Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров остается под арестом до конца апреля 2021 года Политика

Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров остается под арестом до конца апреля 2021 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В судебном заседании сегодня, 10 ноября, было заявлено ходатайство о продлении срока содержания его под стражей.

Ходатайство судом удовлетворено. Михаил Шаров будет арестован до 29 апреля 2021 года включительно.

Напомним, Михаила Шарова арестовали 28 января этого года. Таким образом, с учетом ходатайства, он будет находиться под стражей 1 год и 3 месяца.

Михаила Шарова задержали по подозрению в получении взятки в январе этого года. На его имущество: автомобиль "Мерседес", часы, денежные средства в сумме 1 млн 290 тысяч рублей сейчас наложен арест. В отношении его зама - Эдуарда Цветкова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его имущество также было арестовано. Они обвиняются по ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков в 2019 году шесть раз получили взятки от предпринимателя общим размером - 1 млн 130 тысяч рублей.

За это они оказывали ему покровительство, в том числе не обращали внимания на торговлю с нарушениями на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

С должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля этого года в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным. При этом, позднее свою вину во взяточничестве он признал в полном объеме.

Ранее Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе, но в июне суд отказал в удовлетворении гражданского иска, на работе его не восстановили.