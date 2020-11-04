Министр образования Сергей Злобин назвал альтернативы очному обучению в нижегородских школах Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин назвал альтернативы очному обучению в школах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Для тех, кого не устраивает обучение в стенах школы, есть три внешкольные формы: семейное, очно-заочное/заочное, и самообучение. Их жители региона могут выбрать самостоятельно по своему усмотрению.

При семейном обучении ребенок получает знания в семье. При этом он имеет право прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

На очно-заочное и заочное обучение могут перейти ученики всех классов. Но, как пояснил министр, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимся. Порядок получения образования при этом урегулируется на уровне школы.

Заняться самообразованием могут только учащиеся старших классов (среднего общего образования) или совершеннолетние. Обучение осуществляется с правом прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

"Конечно, школа не сможет индивидуально сопровождать образовательную траекторию ребенка за пределами школы, но будет обеспечивать консультационную поддержку. Возможно, для кого-то из родителей, данные формы будут предпочтительнее", - написал Сергей Злобин.

Для перехода на другую форму обучения нужно написать заявление в школу и побеседовать с директором.

Отметим, что мнение нижегородцев на счет формы обучения в нижегородских школах разделилось. Часть нижегородцев, принявших участие в опросе регионального министерства образования о формате обучения в школах, поддержали перевод учеников на "дистанционку". За очную форму высказались 48% родителей, за различные формы дистанционного обучения – 52% в сумме.

Напомним, что школьники Нижегородской области до 5 ноября находились на преждевременных каникулах. Ранее планировалось, что после выхода с каникул только ученики 1-5 классов смогут возобновить обычный учебный процесс. Однако, позднее было принято решение, что нижегородские школьники 9 и 11 классов начнут учиться в обычном режиме с 9 ноября.

При этом перевод выпускников на заочное обучение вызвал массу недовольств среди родителей учеников.

"Большая часть комментариев про дистанционное обучение была связана с проблемами выпускников, готовящихся к экзаменам", - ранее рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Но сами выпускники в соцсетях требуют возврата на "дистанционку".