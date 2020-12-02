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Общество

НЭТ расторг контракт на транспортировку 40 московских б/у троллейбусов

12 января 2021 14:13  [96] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородэлектротранс" расторгло контракт на транспортировку 40 московских б/у троллейбусов. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали на предприятии.

Выигравшая конкурс компания "Негабарит-транс" так и не приступила к исполнению своих обязательств по договору. Ни одного троллейбуса в Нижний Новгород доставлено не было.

Договор был расторгнут в одностороннем порядке 30 декабря 2020 года, после чего объявлен новый конкурс.

Для взыскания штрафов и пеней по договору МП "Нижегородэлектротранс" обратился в арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним, вторую партию московских б/у троллейбусов было необходимо доставить в Нижний Новгород до 31 декабря. На конкурсе ООО "Негабарит-транс" предложил наименьшую стоимость перевозки – 2,03 млн рублей. Это в два раза меньше начальной цены контракта, которая составляла 4,8 млн рублей.

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы в октябре. Из 40 троллейбусов 14 будут направлены в троллейбусное депо №1, 13 единиц – в депо №2, еще 13 – в депо №3.

Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска.

Напомним также, что первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте, но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.

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