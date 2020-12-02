Дом на Рождественской в Нижнем Новгороде снесут из-за угрозы ЧС Общество

ул. Рождественская, 10а Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дом на Рождественской в Нижнем Новгороде снесут из-за угрозы ЧС. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, режим чрезвычайной ситуации введен на территории вокруг и внутри дома по адресу: ул. Рождественская, 10а, включая часть пешеходного тротуара до 1 метра от здания, а также части внутридворового проезда со стороны ул. Вахитова до 1 метра.

Кроме того, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области начинает процедуру реквизиции других земельных участков и расположенных на них зданий, опасных для жизни и здоровья людей.

В числе первых объектов как раз дом № 10а по ул.Рождественской. Позднее его снесут. Точные сроки пока не указаны.

"Хочу подчеркнуть, что это касается исключительно разрушенных и полуразрушенных объектов, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью жителей. Когда в областном центре стоят дома, не только портящие облик города, но и потенциально опасные, - это недопустимая ситуация. В планах, в частности, реквизиция, а затем снос дома №10а по ул.Рождественской, который заметно портит такую знаковую для нижегородцев территорию. О реквизиции наиболее печально известных объектов будем публично сообщать", - подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Порядок реквизиции регулируется Постановлением Правительства Нижегородской области "О мерах по реализации положений статьи 242 ГК РФ и статьи 51 ЗК РФ.

Министр также отметил, что реквизиция с целью последующего восстановления может коснуться и ценной застройки. Это относится только к тем зданиям, чьи собственники длительное время бездействуют.

"Хотел бы напомнить, что собственник обязан нести бремя надлежащего содержания имущества. И если после неоднократного напоминания, выставления административных штрафов собственник ничего не делает с объектом, будем реквизировать", - добавил Сергей Баринов.



Какова процедура реквизиции

Сначала заинтересованный орган исполнительный власти обращается в городскую комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Далее в отношении конкретного объекта вводят режим чрезвычайной ситуации.

Затем власти ходатайствуют об изъятии земельных участков и зданий.

Далее Минимущества размещает решение на своем официальном сайте, направляет копию решения собственнику недвижимости. В течение трех дней с момента уведомления собственник должен освободить и передать участок министерству. Стоимость компенсации собственнику рассчитывается на основании рыночной оценки. В случае отказа от передачи министерство обращается в суд.

Напомним, 22 января режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Новгороде также из-за свалки в СНТ "Родник" в Советском районе.