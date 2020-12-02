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Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

26 января 2021 14:51  [82] Общество
Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 33 районах Нижегородской области. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 82 086 человек, из которых 35 401 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 46 685 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 9 015 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 841 человек), Советский (4 843), Канавинский (3 708), Сормовский (3 391), Московский (3 290), Приокский (2 669) и Нижегородский (2 642).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (6 477 заболевших жителей), Бор (4 420), Павловский (2 397), Балахнинский (2 316), Городецкий (2 025), Выксунский (1 992), Богородский (1 802), Кулебакский (1 488), Кстовский (1 379), Шахунский (1 356), Шатковский (1 329), Володарский (1 147), Лысковский (1 142), Уренский (1 063) районы, а также Арзамас (1 062) и Семеновский (1 032) район.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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