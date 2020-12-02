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Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 27 января

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 474 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера был зарегистрирован 461 новый случай COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 82 560 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 843 (вчера - 5 659).

Сейчас около 3,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,8 тысячи человек лечится в больницах.

При этом на 27 января 74 655 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны 274 человека, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 062.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 125 752 человека, в том числе за последние сутки протестированы 4 597 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 227,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
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