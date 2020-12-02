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Общество

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 26 января COVID-19

26 января 2021 13:14  [70] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 461 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 488 новых случаев COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 82 086 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 659 (вчера - 5 686).

Сейчас около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4 тысячи человек лечится в больницах.

При этом на 26 января 74 381 житель Нижегородской области, у которого был COVID-19, уже здоров. За последние сутки из больниц выписаны 476 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 046.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 121 155 человек, в том числе за последние сутки протестированы 3 202 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 243,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождение ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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