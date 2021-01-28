Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 472 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зафиксирован 471 новый случай инфицирования COVID-19. В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 83 972 человек, в том числе активных случаев зарегистрировано 5 742 (вчера - 5 780).

При этом 76 123 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны 497 человек.

За последние сутки 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 107.

Напомним, что сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, согласно которым разрешенное число зрителей на спортивных соревнованиях увеличено до 100 человек.

До этого изменения в указ вносились 25 января. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.