Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 2 февраля коронавирусом Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 459 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 468 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 2 февраля, ка и днем ранее, составляет 0.99.

По данным на 2 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 85 363 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 628 (вчера - 5 672).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,5 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

При этом уже 77 591 нижегородец, у которого был COVID-19, уже выздоровел. За последние сутки из больниц выписаны еще 489 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 144.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 165 263 человека, в том числе за последние сутки протестировано 3 152 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 219,8 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.