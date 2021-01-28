Нижний сегодня: главные события дня Общество

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Нижегородскую область. Партия препарата поступила 1 февраля. Губернатор региона Глеб Никитин в соцсети Instagram рассказал, что область ждет новых поставок. Уже пришедшую вакцину начали оперативно развозить по точкам вакцинации.

Режим повышенной готовности ввели в Нижегородском районе

Особый режим действует с 1 февраля до 7 февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями. Главе администрации Нижегородского района теперь придется, при необходимости, ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц, а также приводить в готовность аварийные службы в случае ЧС природного или техногенного характера. Кроме того, возникает обязанность организовать круглосуточную работу по очистке дорог от снега.

Отказ двигателя стал причиной возврата самолета в нижегородский аэропорт

Самолет "Сухой Суперджет 95" утром 2 февраля, вылетев из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, экстренно вернулся в аэропорт Стригино. Позже стало известно, что самолет вернулся из-за отказа двигателя.

Еще три района Нижегородской области газифицируют в 2021 году

В 2021 году будут реализованы проекты по газификации в деревнях Краснооктябрьского и Богородского района, а также г.о. Семеновский. Протяженность объектов составит 77,5 километра, общий объем финансирования - 200 млн рублей.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 85 363 человек, из которых 36 998 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 48 365 – за пределами областного центра.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 2 февраля коронавирусом

По данным на 2 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 85 363 человек, в том числе еще 459 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 468 новых случаев COVID-19.

Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из нижегородского детского дома

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов усыновил ребенка из детского дома. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram. "Парень, который усыновил нижегородского ребенка. Одного. Но дал ему семью", - сказал глава региона, перечисляя достоинства своего зама.

Ледоход начался на Волге в Нижегородской области

Ледоход начался на Волге в Нижегородской области. Движение льдин зарегистрировали в районе Городца. При этом, в основном на реках Нижегородской области сохраняется ледостав с полыньями на отдельных участках.