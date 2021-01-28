Стало известно новое число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 3 февраля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 477 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 3 февраля. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 3 февраля, как и предыдущие два дня, составляет 0.99.

По данным на 3 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 85 840 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 601 (вчера - 5 628).

В настоящее время около 3,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 3,4 тысячи человек лечится в больницах, шестеро жителей региона пребывает в обсерваторах.

При этом уже 78 082 нижегородца, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписан еще 491 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 157.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 169 128 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 865 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 216,1 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что 25 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения. В соответствии с ними увеличено максимально разрешенное число зрителей в кинотеатрах и театрах, а также участников спортивных тренировок и посетителей кафе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Бани и сауны в фитнес-центрах теперь могут возобновить работу, о чем неоднократно просили губернатора нижегородцы.

Однако, несмотря на определенную стабилизацию ситуации по коронавирусу, работающим пенсионерам-нижегородцам, а также женщинам, ждущим рождения ребенка, необходимо оставаться на самоизоляции до 14 февраля.